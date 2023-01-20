В Госдуме объяснили показ «Чебурашки» в стенах парламента

Депутат Вторыгина объяснила «доброй практикой» показ «Чебурашки» в Госдуме

Просмотр «Чебурашки» в стенах Госдумы организован для тех, кто его еще не успел познакомиться с лентой. Никаких претензий к картине у парламента нет, заявила зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, чьи слова приводит «Подъем».

«У нас это практика добрая, в Государственной думе мы показываем хорошие фильмы для аппарата. Это не первый раз, мы постоянно фильмы смотрим в Думе, разные», — объяснила она.

Парламентарий отметила, что в аппарате Госдумы трудится более тысячи человек, многие из которых не успели посмотреть картину. В связи с этим депутат сочла решение о показе «Чебурашки» правильным.

Вторыгина также Вторыгина также добавила, что сама она не успела посмотреть фильм, тогда как вся ее семья уже несколько раз пересмотрела «Чебурашку».

Ранее депутат Михаил Матвеев опубликовал анонс показа фильма «Чебурашка», который пройдет 25 января в 17:00 в Малом зале Думы. Парламентариев приглашает на просмотр комитет по делам семьи, женщин и детей.

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили четыре миллиарда рублей. По состоянию на 15 января сборы картины режиссера Дмитрия Дьяченко составили 4 010 478 753 рубля.