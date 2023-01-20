Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 20 января 2023Россия

В Госдуме объяснили показ «Чебурашки» в стенах парламента

Депутат Вторыгина объяснила «доброй практикой» показ «Чебурашки» в Госдуме

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Просмотр «Чебурашки» в стенах Госдумы организован для тех, кто его еще не успел познакомиться с лентой. Никаких претензий к картине у парламента нет, заявила зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, чьи слова приводит «Подъем».

«У нас это практика добрая, в Государственной думе мы показываем хорошие фильмы для аппарата. Это не первый раз, мы постоянно фильмы смотрим в Думе, разные», — объяснила она.

Парламентарий отметила, что в аппарате Госдумы трудится более тысячи человек, многие из которых не успели посмотреть картину. В связи с этим депутат сочла решение о показе «Чебурашки» правильным.

Вторыгина также Вторыгина также добавила, что сама она не успела посмотреть фильм, тогда как вся ее семья уже несколько раз пересмотрела «Чебурашку».

Ранее депутат Михаил Матвеев опубликовал анонс показа фильма «Чебурашка», который пройдет 25 января в 17:00 в Малом зале Думы. Парламентариев приглашает на просмотр комитет по делам семьи, женщин и детей.

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили четыре миллиарда рублей. По состоянию на 15 января сборы картины режиссера Дмитрия Дьяченко составили 4 010 478 753 рубля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Назван основной кандидат на пост главы Счетной палаты
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта в ДНР
Минобороны заявило о перехвате шести снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»
Российские военные в ходе СВО уничтожили САУ Paladin
Жители Северной Кореи оказались на пороге страшнейшего за 33 года голода
Минобороны России заявило о взятии под контроль села в Запорожской области
Ежемесячная аудитория «Почты Mail.ru» достигла 51 миллиона человек
Разнесший ломбард и травмировавший двух россиян мощный взрыв попал на видео
Диетолог назвал наименее опасный для фигуры десерт
Стали известны подробности операции на сердце у Назарбаева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.