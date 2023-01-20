Игрок клуба РПЛ рассказал об отношении к россиянам в Австралии

Игрок «Урала» Помазун заявил, что у него не было проблем в Австралии из-за национальности

Вратарь клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Илья Помазун рассказал об отношении к россиянам в Австралии. Его слова передает Sport24.

«Ни разу не сталкивались в Австралии с проблемами из-за национальности. Наоборот, всем интересно. Спрашивают: "Как доехали сюда? Это же очень далеко. Как в России, как погода?" Австралийцы, американцы, европейцы — все очень любят общаться, такой маленький разговор ни о чем, смолл-ток» — поделился игрок. Он заявил, что люди могли думать что угодно, но во время разговора все было спокойно.

В текущем сезоне Помазун провел за «Урал» 20 матчей во всех турнирах. Он был арендован командой у ЦСКА в июле 2021 года.

Ранее бывший легионер московского «Динамо» Леандро Фернандес рассказал о своем отношении к России. «Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают», — заявил аргентинец и отметил, что время, проведенное в России, вспоминает исключительно тепло.