В Швейцарии задумались о проведении референдума по конфискации активов России

Глава МИД Швейцарии: власти задумались о проведении референдума по конфискации активов РФ

В Швейцарии задумались о проведении референдума по конфискации российских активов в пользу Киева. Об этом в интервью газете Tages-Anzeiger заявил глава федерального департамента иностранных дел (МИД) страны Иньяцио Кассис.

По его словам, швейцарские власти заморозили активы России на сумму более 7,5 миллиарда франков. Сейчас эти средства не могут конфисковать, уточнил дипломат. Он также отметил, что на Швейцарию и другие государства оказывается сильное давление в вопросе использования российских активов для восстановления Украины. Кассис указал, что для этого потребуются серьезные изменения международного и национальных законодательств.

Глава МИД Швейцарии призвал международное сообщество проявить хирургическую точность при разработке механизмов конфискации активов, чтобы избежать серьезных побочных эффектов. «Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, потому что считаем это морально правильным. Право собственности в нашей стране строго защищено, и не без оснований», — подчеркнул Кассис.

17 января премьер-министр Швеции Ульф Кристеррсон допустил конфискацию российских активов в интересах Киева. По его мнению, восстановление Украины напоминает американский «план Маршалла» по восстановлению Европы после Второй мировой войны, поэтому замороженные российские активы смогли бы стать решением проблемы.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предупредил, что конфискация российских активов в пользу Украины чревата серьезными последствиями, в том числе финансовым кризисом.