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14:07, 20 января 2023Интернет и СМИ

Возле полигона ЧВК «Вагнер» заметили ищущих кладбище иностранных репортеров

Журналисты Sky News в хуторе Молькин снимали полигон ЧВК «Вагнер» и искали кладбище бойцов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В хуторе Молькин Краснодарского края заметили группу иностранных репортеров, которые снимали окрестности военного полигона частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и опрашивали местных жителей. Об этом пишет журналист портала «Кубанские новости» Сергей Шведко.

По его информации, речь идет о сотрудниках британского телеканала Sky News — они, помимо прочего, интересовались у кубанцев деятельностью группы и искали кладбище ее бойцов.

«Мне сказали, что какие-то иностранцы в магазине пытаются организовать что-то типа соцопроса. Я поехал туда. Действительно, приехали. Машина с московскими номерами, русский переводчик. Попросил у них удостоверения. Оказалось, что с английского телеканала», — рассказал руководитель местного территориального общественного самоуправления № 77 Александр Тимченко.

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Шведко вспомнил, что недавно похожая ситуация произошла в Анапе — тогда иностранцы приехали снимать репортаж о жизни граждан, эвакуированных из Херсона.

11 января сообщалось, что французский журналист, пророссийский активист и бывший военнослужащий Вооруженных сил Франции Адриан Боке, освещающий конфликт в Донбассе, заявил, что попросил гражданство России. Кроме того, он обратился к руководству страны с просьбой о политическом убежище.

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Варвара Кошечкина
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