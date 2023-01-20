Возле полигона ЧВК «Вагнер» заметили ищущих кладбище иностранных репортеров

Журналисты Sky News в хуторе Молькин снимали полигон ЧВК «Вагнер» и искали кладбище бойцов

В хуторе Молькин Краснодарского края заметили группу иностранных репортеров, которые снимали окрестности военного полигона частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и опрашивали местных жителей. Об этом пишет журналист портала «Кубанские новости» Сергей Шведко.

По его информации, речь идет о сотрудниках британского телеканала Sky News — они, помимо прочего, интересовались у кубанцев деятельностью группы и искали кладбище ее бойцов.

«Мне сказали, что какие-то иностранцы в магазине пытаются организовать что-то типа соцопроса. Я поехал туда. Действительно, приехали. Машина с московскими номерами, русский переводчик. Попросил у них удостоверения. Оказалось, что с английского телеканала», — рассказал руководитель местного территориального общественного самоуправления № 77 Александр Тимченко.

Шведко вспомнил, что недавно похожая ситуация произошла в Анапе — тогда иностранцы приехали снимать репортаж о жизни граждан, эвакуированных из Херсона.

11 января сообщалось, что французский журналист, пророссийский активист и бывший военнослужащий Вооруженных сил Франции Адриан Боке, освещающий конфликт в Донбассе, заявил, что попросил гражданство России. Кроме того, он обратился к руководству страны с просьбой о политическом убежище.