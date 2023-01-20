В Госдуме объяснили слова Вучича о непризнании Крыма российским

Депутат Шеремет назвал вынужденным заявление Вучича о непризнании Крыма российским

Слова президента Сербии Александра Вучича, который заявил о принадлежности Крыма Украине, были вынужденными. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

Ранее Вучич в интервью Bloomberg заявил, что для Сербии территория Крыма и республик Донбасса принадлежит Украине. Президент Сербии также выступил против санкций в отношении России, добавив, что поддерживает территориальную целостность Украины и хотел бы «видеть мир как можно скорее».

«Зная Вучича, это просербский политик, который все делает в интересах своей страны. Он испытывает огромное, колоссальное давление со стороны западных стран, поэтому я думаю, что эти его заявления — вынужденные», — сказал парламентарий.

По его мнению, заявления о принадлежности Крыма Украине никак не изменит реальность, в которой полуостров является частью России. Шеремет назвал это исторической данностью, с которой должен считаться весь мир.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в случае попытки украинских властей атаковать Крым, Россия «сполна ударит в ответ». В свою очередь, глава комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель анонсировал сокрушительный ответ Москвы в случае, если удар по Крыму будет нанесен из вооружения, поставленного США.