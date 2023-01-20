Ученые рассказали о пользе ходьбы для улучшения самочувствия

Ученые Колумбийского университета рассказали о пользе ходьбы для улучшения самочувствия

Ученые Колумбийского университета рассказали о пользе ходьбы для улучшения самочувствия. Об этом сообщает ScienceDaily.

Как показали исследования, сидячий образ жизни вреден для здоровья даже при регулярных занятиях спортом. Поддержать тонус можно, если совершать пятиминутные прогулки каждые полчаса в течение рабочего дня. Такой вид активности помогает снизить уровень сахара в крови и артериальное давление, а также приводит к улучшению настроения и уменьшению чувства усталости.

Для снижения давления полезной может быть даже одна минута ходьбы через каждые 30 минут и через каждые 60 минут. «Это значительное сокращение, сопоставимое с тем, которое вы ожидаете от ежедневных упражнений в течение шести месяцев», — пояснил руководитель исследовательской группы Кит Диас.

Ранее врач-педиатр Ольга Комиссарова назвала лучшие виды спорта для детей, которые часто болеют. «Хорошим выбором будут занятия лыжами, биатлоном, фигурным катанием и хоккеем», — рассказала специалист, отметив важность закаливающего эффекта тренировок.