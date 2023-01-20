На Украине назвали сроки принятия законопроекта о запрете УПЦ

Депутат Рады Вениславский: законопроект о запрете УПЦ могут принять до конца зимы

Законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) могут принять до конца зимы. Такие сроки назвал депутат Верховной Рады Федор Вениславский, его слова передает ТАСС.

Депутат рассказал, что кабинет министров республики выполнил поручение Совета национальной безопасности и обороны разработать соответствующий законопроект и внес его в Раду. «Я прогнозирую, что этот закон будет принят достаточно быстро, я думаю, что до конца зимы есть все шансы этот закон принять, по крайней мере в первом чтении», — уточнил он.

По словам Вениславского, рано говорить о том, как будет действовать закон. Если УПЦ не продекларирует, что у религиозной организации отсутствуют какие-либо связи с Россией, то вопрос будет решаться в каждом конкретном случае, отметил депутат. При этом он добавил, что международные акты по правам человека, обеспечивающие свободу вероисповедания, позволяют ограничивать данные права.

Ранее в УПЦ заявили, что внесенные в Верховную Раду законопроекты в сфере религии и свободы совести нарушают права прихожан, а также направлены на фактическую ликвидацию церкви. По мнению представителей УПЦ, данные документы упрощают рейдерский захват монастырей и церквей, как это произошло с Киево-Печерской лаврой, и дают законодательную возможность запретить УПЦ.