Назван потенциальный чемпионат для Дзюбы после отказа клубов РПЛ

Calciomercato: российский футболист Артем Дзюба может перейти в чемпионат Китая

Футбольные клубы Китая оказались заинтересованы в подписании контракта с российским нападающим Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, 34-летний футболист рассчитывал на возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ), однако московское «Торпедо» отказалось от трансфера. Отмечается, что теперь перед нападающим открылась возможность перехода в чемпионат Китая.

20 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что команда передумала приглашать Дзюбу. Он подчеркнул, что клуб рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени. Форвард известен по выступлениям за «Спартак» и «Зенит», с которым он четыре раза выигрывал чемпионат России.