Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
2:5
Перерыв
live
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
0:0
1-й тайм
live
Челси
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Райо Вальекано
0:0
1-й тайм
live
Реал Сосьедад
Испания - Примера|18-й тур
Торпедо
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Саутгемптон
Сегодня
18:00 (Мск)
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Салернитана
Сегодня
20:00 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|19-й тур
15:17, 21 января 2023Спорт

Назван потенциальный чемпионат для Дзюбы после отказа клубов РПЛ

Calciomercato: российский футболист Артем Дзюба может перейти в чемпионат Китая

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Футбольные клубы Китая оказались заинтересованы в подписании контракта с российским нападающим Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, 34-летний футболист рассчитывал на возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ), однако московское «Торпедо» отказалось от трансфера. Отмечается, что теперь перед нападающим открылась возможность перехода в чемпионат Китая.

20 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что команда передумала приглашать Дзюбу. Он подчеркнул, что клуб рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени. Форвард известен по выступлениям за «Спартак» и «Зенит», с которым он четыре раза выигрывал чемпионат России.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о занятии на запорожском направлении более выгодных рубежей
Патриарх Кирилл попросил прихожан РПЦ помогать участникам СВО
Москвичам дали рекомендации на фоне повышения атмосферного давления
Футболист сборной России рассказал о проблемах с поиском бутс
Мясников назвал один из самых полезных продуктов в сезон простуд
В Минобороны заявили об успехах Российской армии на краснолиманском направлении
В МИД сообщили о недоумении еврейских организаций от слов ЕЕК о Лаврове
Назван потенциальный чемпионат для Дзюбы после отказа клубов РПЛ
В Тибете из-за схода лавины погибли 28 человек
Расчлененное тело мужчины найдено у станции московского метро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.