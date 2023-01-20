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12:26, 20 января 2023Спорт

В клубе РПЛ передумали приглашать Дзюбу

Президент «Торпедо» Геркус заявил, что команда не будет подписывать контракт с Дзюбой

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» Илья Геркус ответил на вопрос о подписании контракта с нападающим Артемом Дзюбой. Его слова приводит РИА Новости.

Геркус заявил, что команда передумала приглашать 34-летнего форварда. «Вопрос по Дзюбе закрыт. "Торпедо" рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», — объяснил он.

17 января сообщалось, что «Торпедо» хочет заключить контракт с Дзюбой в ближайшие дни. При этом футболист выражал готовность снизить финансовые требования.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с клубом, потому что не получал достаточного количества игрового времени.

Дарья Коршунова
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