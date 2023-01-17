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19:50, 17 января 2023Спорт

Назван единственный претендент на Дзюбу

«Чемпионат»: футболист Дзюба готов снизить финансовые требования ради перехода в «Торпедо»

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

У российского нападающего Артема Дзюбы остался единственный вариант продолжения карьеры. Его называет «Чемпионат».

По информации источника, на 34-летнего футболиста претендует клуб Российской премьер-лиги «Торпедо». При этом Дзюба выразил готовность снизить финансовые требования. Отмечается, что московский клуб надеется подписать контракт с нападающим в ближайшие дни. Больше всех в переходе игрока заинтересован президент «Торпедо» Илья Геркус.

После 17 матчей РПЛ «Торпедо» находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 42 очками.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени. Форвард известен по выступлениям за «Спартак» и «Зенит», с которым он четыре раза выигрывал чемпионат России.

Анастасия Борисова
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