Карпин рассказал об ожиданиях от предстоящего заседания РФС и УЕФА

Тренер Валерий Карпин заявил, что ничего не ждет от предстоящего заседания РФС и УЕФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об ожиданиях от предстоящего заседания Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Жду, что будет встреча. Больше ничего не жду», — заявил специалист. Он также отметил, что не знает, хорошо или плохо, что РФС не перешел в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК)

Ранее стало известно, что заседание по вопросу возвращения россиян на турниры состоится 24 февраля. «От РФС во встрече будут участвовать [генеральный секретарь] Максим Митрофанов и [президент Российской премьер-лиги] Александр Алаев», — уточнили в службе коммуникаций РФС.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.