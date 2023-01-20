Названа дата заседания РФС и УЕФА по вопросу возвращения россиян на турниры

Представители РФС и УЕФА обсудят вопрос возвращения россиян на турниры 24 февраля

Названа дата заседания представителей Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу возвращения россиян на турниры. Об этом сообщает ТАСС.

Обсуждение пройдет 24 февраля. «От РФС во встрече будут участвовать [генеральный секретарь] Максим Митрофанов и [президент Российской премьер-лиги] Александр Алаев», — уточнили в службе коммуникаций РФС.

30 декабря прошлого года в организации создали рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. При этом УЕФА выступает против желания России покинуть организацию.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

