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19:21, 21 января 2023Бывший СССР

Зеленскому припомнили прославление Путина в 2013 году

Экс-советник Кучмы Соскин призвал наказать Зеленского за работу на российском телевидении

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский незаконно избавляется от неугодных ему политиков, однако ему самому можно выдвинуть обвинения за работу на российском телевидении. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Леонида Кучмы Олег Соскин, его цитирует РИА Новости.

«Возьмите Зеленского, посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах и так далее, как он прославлял там [президента России Владимира] Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо», — сказал он.

Соскин счел нынешнюю политику украинских властей по преследованию неугодных политиков незаконной. Так, в пример он привел необоснованное, по его мнению, увольнение главы Конституционного суда (КС) Украины Александра Тупицкого и отстранение от исполнения обязанностей мэра Чернигова Владислава Атрошенко.

27 мая 2022 года прокуратура Украины объявила Тупицкого в международный розыск. 30 марта 2022 года сообщалось, что он выехал в Австрию. В октябре 2020 года КС заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников и лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции ряда ключевых полномочий. Зеленский не признал эти решения. Тупицкому предъявили подозрения в совершении подкупа. В декабре 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы КС.

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Денис Савосин
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