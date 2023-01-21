Зеленскому припомнили прославление Путина в 2013 году

Экс-советник Кучмы Соскин призвал наказать Зеленского за работу на российском телевидении

Президент Украины Владимир Зеленский незаконно избавляется от неугодных ему политиков, однако ему самому можно выдвинуть обвинения за работу на российском телевидении. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Леонида Кучмы Олег Соскин, его цитирует РИА Новости.

«Возьмите Зеленского, посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах и так далее, как он прославлял там [президента России Владимира] Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо», — сказал он.

Соскин счел нынешнюю политику украинских властей по преследованию неугодных политиков незаконной. Так, в пример он привел необоснованное, по его мнению, увольнение главы Конституционного суда (КС) Украины Александра Тупицкого и отстранение от исполнения обязанностей мэра Чернигова Владислава Атрошенко.

27 мая 2022 года прокуратура Украины объявила Тупицкого в международный розыск. 30 марта 2022 года сообщалось, что он выехал в Австрию. В октябре 2020 года КС заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников и лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции ряда ключевых полномочий. Зеленский не признал эти решения. Тупицкому предъявили подозрения в совершении подкупа. В декабре 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы КС.