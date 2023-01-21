Расшифрована фраза Месси перед решающим пенальти на ЧМ-2022

Расшифрованы 4 слова из обращения Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022

Расшифрованы четыре слова, которые прошептал капитан сборной Аргентины Лионель Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022 в Катаре. Слова футболиста приводятся в Twitter-аккаунте «Dоgor».

Футболист смотрел в небо, когда Гонсало Монтьель подошел бить последний одиннадцатиметровый удар.

Перед ударом спортсмен прошептал: «Это может произойти сегодня, бабушка», — следует из записи. В переводе на испанский эта фраза звучит в четырех словах.

Сообщается, что Месси обратился к своей покойной бабушке по материнской линии Селии Оливере Куччиттини, которая умерла в 1998 году. В детстве он дал ей обещание добиться успеха и поднять Кубок мира.

Сборная Аргентины, капитаном которой является Месси, одержала победу над Францией в финале чемпионата мира-2022 и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.