В МИД России обвинили Борреля в лицемерии

МИД России обвинил Борреля в лицемерии из-за критики заявления Лаврова

Министерство иностранных дел (МИД) России обвинило в лицемерии главу евродипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал главу ведомства Сергея Лаврова за заявлении о «русском вопросе». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Ранее Лавров заявил, что, по его мнению, целью политики Запада является окончательное решение «русского вопроса». Министр сравнил это с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос». Боррель назвал подобные обвинения в сторону Запада неуместными.

По мнению представителей МИД России, заявление Борреля звучит неуместно, особенно на фоне его расистских заявлений, в которых он разделяет мир на «цветущий сад», в котором проживает «миллиард граждан ЕС и США», и наступающие на него «джунгли».

«В очередной раз видим, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы. Приходится напоминать, что именно наш народ встал более 80 лет назад на защиту человечества от чумы фашизма, человеконенавистничества, нацизма и агрессивного империалистического милитаризма, не деля его на национальности», — говорится в сообщении.

Европейский еврейский конгресс ранее потребовал извинений от Лаврова. В МИД заявили, что не будут принимать во внимание претензии от организации, которая «много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине».