Еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений за слова о Гитлере

Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о «еврейском вопросе»

Европейский еврейский конгресс считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров должен принести извинения за сравнение политики США в отношении России с попытками Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос». Об этом говорится в заявлении на сайте конгресса.

«Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером шести миллионов евреев во время Холокоста», — заявил президент ЕЕК Ариэль Музикант. По его словам, это искажает представление о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться.

Во время пресс-конференции 18 января Лавров сравнил работу США по созданию коалиции для противостояния России с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера. «Как Наполеон мобилизовал Европу против России, как Гитлер, США тоже сформировали коалицию из членов ЕС и НАТО», — говорил дипломат.