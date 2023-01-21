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03:29, 21 января 2023Спорт

Российский боец Минеев примет участие в спецоперации

Российский боец Минеев примет участие в спецоперации на следующей неделе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский боец, чемпион Европы и мира Владимир Минеев, подписавший контракт с Вооруженными силами России, примет участие в специальной военной операции (СВО) на Украине на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель организации AMC Fight Nights Камил Гаджиев, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в телефонном разговоре Минеев указал, что уже на следующей неделе станет полноценным военнослужащим, участвующим в СВО. На данный момент спортсмен занимается гуманитарной миссией в Донбассе.

Ранее стало известно, что Минеев находится в Донецке. «Сказал, что в феврале и марте на него в плане боев точно нельзя рассчитывать в связи с военными действиями», — отметил руководитель AMC Fight Nights .

О приостановке карьеры ради участия в специальной операции на Украине Минеев заявил в начале декабря прошлого года. Повестку спортсмен, ранее служивший в ВДВ, получил в сентябре.

Марина Совина
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