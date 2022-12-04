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17:30, 4 декабря 2022Спорт

Минеев объявил о приостановке карьеры

Российский боец MMA Владимир Минеев объявил о приостановке карьеры ради участия в СВО

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев объявил о приостановке карьеры ради участия в специальной операции (СВО) на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Да, на данный момент моя карьера ставится на паузу», — заявил он. Боец отметил, что в ближайшее время будет вспоминать навыки и учиться чему-то новому в учебной части.

В последнем поединке Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса. Пятираундовая встреча прошла по правилам кикбоксинга в Москве и завершилась в третьем раунде. 32-летний россиянин отправил соперника в нокаут.

25 сентября стало известно, что Минеев получил повестку. Он заявил, что пойдет в военкомат, так как относится к первой категории учета. Спортсмен подчеркнул, что, скорее всего, будет служить в разведке.

Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одной ничьей. В боях по правилам кикбоксинга на его счету 26 побед (12 нокаутом) и два поражения. Он становился чемпионом Европы и мира по профессиональному кикбоксингу.

Андрей Стрельцов
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