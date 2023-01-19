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22:09, 19 января 2023Спорт

Российский боец Владимир Минеев рассказал о службе в Донецке

Российский боец Минеев, подписавший контракт с Вооруженными силами РФ, отправлен в Донецк

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский боец, чемпион Европы и мира Владимир Минеев, подписавший контракт с Вооруженными силами России, в настоящее время находится в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя организации AMC Fight Nights Камила Гаджиева.

Гаджиев рассказал, что Минеев звонил ему неделю назад. 32-летний спортсмен сообщил, что в скором времени приедет в Москву и поделится подробностями прохождения службы. «Сказал, что в феврале и марте на него в плане боев точно нельзя рассчитывать в связи с военными действиями», — отметил спортивный функционер.

О приостановке карьеры ради участия в специальной операции на Украине Минеев заявил в начале декабря прошлого года. Повестку спортсмен, ранее служивший в ВДВ, получил в сентябре.

В последнем поединке Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса. Пятираундовая встреча прошла по правилам кикбоксинга в Москве и завершилась в третьем раунде, россиянин отправил соперника в нокаут.

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Екатерина Подвигина
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