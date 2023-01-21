Футболист сборной России рассказал о проблемах с поиском бутс

Футболист сборной России Андрей Мостовой рассказал о проблемах с поиском бутс

Футболист «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал о проблемах с поиском новых бутс. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Раньше у нас спортивная обувь была по контрактам с техническими спонсорами. С недавних пор контракты разорвали. Поставок тоже нет — не купишь», — заявил Мостовой. Он добавил, что игроки будут приобретать новые бутсы на сборах в Катаре.

Мостовой в нынешнем сезоне провел 17 матчей в чемпионате России. Хавбек забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

28 февраля прошлого года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.