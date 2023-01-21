Названы сроки возвращения «Неустрашимого» в боевой состав Балтфлота

ТАСС: корабль «Неустрашимый» вернется в боевой состав Балтфлота в феврале

Сторожевой корабль «Неустрашимый» вернется в боевой состав Балтийского флота (БФ) в феврале. Сроки возвращения корабля ТАСС сообщили источники.

По словам одного из собеседников, сейчас «Неустрашимый» находится на ревизии на заводе «Янтарь».

«Его возвращение в боевой состав БФ планируется на февраль», — добавил он.

В декабре 2022 года в «Янтаре» сообщили, что «Неустрашимый» завершил испытания после модернизации.

В июле корабль выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом «Кинжал» в ходе морских испытаний.

В апреле на заводе обещали, что «Неустрашимый» вернется в боесостав БФ в мае 2022 года.