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10:15, 21 января 2023Наука и техника

Названы сроки возвращения «Неустрашимого» в боевой состав Балтфлота

ТАСС: корабль «Неустрашимый» вернется в боевой состав Балтфлота в феврале

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Сторожевой корабль «Неустрашимый» вернется в боевой состав Балтийского флота (БФ) в феврале. Сроки возвращения корабля ТАСС сообщили источники.

По словам одного из собеседников, сейчас «Неустрашимый» находится на ревизии на заводе «Янтарь».

«Его возвращение в боевой состав БФ планируется на февраль», — добавил он.

В декабре 2022 года в «Янтаре» сообщили, что «Неустрашимый» завершил испытания после модернизации.

В июле корабль выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом «Кинжал» в ходе морских испытаний.

В апреле на заводе обещали, что «Неустрашимый» вернется в боесостав БФ в мае 2022 года.

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Иван Потапов
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