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14:56, 28 декабря 2022Наука и техника

Корабль «Неустрашимый» завершил испытания

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» завершил испытания после модернизации

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» проекта 11540 «Ястреб» завершил испытания после модернизации на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь». Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

«Специалисты ПСЗ "Янтарь" (входит в ОСК) завершили ходовые приемо-сдаточные испытания сторожевого корабля проекта 11540 «Неустрашимый» после окончания планового ремонта и модернизации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе испытаний на «Неустрашимом» проверили работоспособность средств связи и навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей, вооружения, средств управления движением и средств борьбы за живучесть. Также специалисты проверили работу средств радиационной, химической и биологической защиты.

Для проверки противовоздушной обороны «Неустрашимый» выполнил стрельбы зенитно-ракетным комплексом (ЗРК). Корабль готовят к передаче Балтийскому флоту.

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Построенный на ПСЗ «Янтарь» сторожевой корабль спустили на воду в 1988 году. «Неустрашимый» стал первым кораблем проекта 11540. Он получил артиллерийскую установку АК-100, ЗРК «Кинжал» и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик». Также в арсенал «Неустрашимого» входит морской бомбомет и противолодочный комплекс «Водопад-НК».

В июле пресс-служба Балтфлота сообщила, что «Неустрашимый» выполнил стрельбу ЗРК «Кинжал» в ходе морских испытаний. Корабль приступил к выполнению программы испытаний 15 февраля.

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Даниил Иринин
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