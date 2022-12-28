Корабль «Неустрашимый» завершил испытания

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» завершил испытания после модернизации

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» проекта 11540 «Ястреб» завершил испытания после модернизации на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь». Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

«Специалисты ПСЗ "Янтарь" (входит в ОСК) завершили ходовые приемо-сдаточные испытания сторожевого корабля проекта 11540 «Неустрашимый» после окончания планового ремонта и модернизации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе испытаний на «Неустрашимом» проверили работоспособность средств связи и навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей, вооружения, средств управления движением и средств борьбы за живучесть. Также специалисты проверили работу средств радиационной, химической и биологической защиты.

Для проверки противовоздушной обороны «Неустрашимый» выполнил стрельбы зенитно-ракетным комплексом (ЗРК). Корабль готовят к передаче Балтийскому флоту.

Построенный на ПСЗ «Янтарь» сторожевой корабль спустили на воду в 1988 году. «Неустрашимый» стал первым кораблем проекта 11540. Он получил артиллерийскую установку АК-100, ЗРК «Кинжал» и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик». Также в арсенал «Неустрашимого» входит морской бомбомет и противолодочный комплекс «Водопад-НК».

В июле пресс-служба Балтфлота сообщила, что «Неустрашимый» выполнил стрельбу ЗРК «Кинжал» в ходе морских испытаний. Корабль приступил к выполнению программы испытаний 15 февраля.