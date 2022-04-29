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«Неустрашимый» вернется в состав Балтфлота к середине мая

Сторожевой корабль «Неустрашимый» вернется в боевой состав Балтфлота к середине мая 2022

Фото: Mr. Jack / Wikimedia

Сторожевой корабль (по классификации НАТО — фрегат) «Неустрашимый» проекта 11540 «Ястреб» вернется в боевой состав Балтийского флота после ремонта к середине мая 2022 года. Об этом ТАСС сообщили на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

«После ряда дополнительных работ передача "Неустрашимого" ВМФ запланирована к середине мая», — сообщил собеседник агентства.

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После ремонта на ПСЗ корабль проходит комплекс приемо-сдаточных испытаний в морских полигонах Балтики. В пресс-службе Балтфлота уточнили, что после завершения испытаний корабль вернется в боевой состав флота и продолжит выполнение задач.

Во вторник, 26 апреля, стало известно, что ПСЗ «Янтарь» завершил плановый ремонт сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» проекта 11540 «Ястреб».

Ранее в том же месяце в пресс-службе Балтфлота сообщили, что «Неустрашимый» выполнил ракетную стрельбу комплексом «Кинжал» в морских полигонах Балтики.

В феврале сторожевой корабль «Неустрашимый» вышел на испытания в Балтийское море. Во время первого выхода в море специалисты завода проверили работу главной энергетической установки и навигационной системы корабля.

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Даниил Иринин
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