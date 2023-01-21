Жена самого титулованного футболиста высказалась о заключении мужа под стражу

Жена футболиста Дани Алвеса поблагодарила за поддержку после заключения мужа под стражу

Жена самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса Джоана Санс в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) высказалась после заключения мужа под стражу в деле о сексуальных домогательствах.

Супруга бразильского защитника поблагодарила общественность за поддержку. «Я чувствую большую поддержку в это темное начало года. Я восстану, как птица Феникс», — написала она.

20 января спортсмена арестовали. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он закрыл ее в туалете в VIP-зоне ночного клуба, избил и изнасиловал. Уточняется, что медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Алвес является самым титулованным футболистом в мире. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Бразилии и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.