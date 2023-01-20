Стали известны детали выдвинутого против Алвеса обвинения
Стали известны детали обвинения, выдвинутого против самого титулованного футболиста мира, бразильца Дани Алвеса. Об этом сообщает El Periodico.
По информации издания, предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он закрыл ее в туалете в VIP-зоне ночного клуба, избил и изнасиловал. Уточняется, что медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.
20 января издание La Vanguardia сообщило, что Алвеса арестовали по обвинению в сексуальных домогательствах. Защитник предстанет перед судом.
Обвинения в адрес футболиста были выдвинуты 1 января. Полиция Каталонии зафиксировала обращение женщины, имя которой не раскрывается, заявившей, что Алвес засунул руку под ее нижнее белье в ночном клубе. Спортсмен опроверг эту информацию.
Алвес становился чемпионом Испании, Франции, Италии и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.