Стали известны детали выдвинутого против Алвеса обвинения

El Periodico: предполагаемая жертва Дани Алвеса обвинила его в изнасиловании и побоях

Стали известны детали обвинения, выдвинутого против самого титулованного футболиста мира, бразильца Дани Алвеса. Об этом сообщает El Periodico.

По информации издания, предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он закрыл ее в туалете в VIP-зоне ночного клуба, избил и изнасиловал. Уточняется, что медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

20 января издание La Vanguardia сообщило, что Алвеса арестовали по обвинению в сексуальных домогательствах. Защитник предстанет перед судом.

Обвинения в адрес футболиста были выдвинуты 1 января. Полиция Каталонии зафиксировала обращение женщины, имя которой не раскрывается, заявившей, что Алвес засунул руку под ее нижнее белье в ночном клубе. Спортсмен опроверг эту информацию.

Алвес становился чемпионом Испании, Франции, Италии и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.