Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Металлург Мг
3:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
2:0
3-й период
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
5:2
Перерыв
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Эвертон
Кубок Англии|3-й раунд
Валенсия
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|16-й тур
17:58, 6 января 2023Спорт

Самый титулованный футболист ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Самый титулованный футболист мира Алвес опроверг обвинения в сексуальных домогательствах

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Самый титулованный футболист мира, бразилец Дани Алвес ответил на обвинения в сексуальных домогательствах. Его слова приводит Marca.

Спортсмен опроверг поступившую информацию, подчеркнув, что отдыхал в ночном клубе Барселоны, однако никого не домогался.

«Я танцевал и веселился, не вторгаясь в чужое личное пространство. Я не знаю, кто эта женщина. Когда вы ходите в туалет, вы не спрашиваете, кто там есть», — заявил он.

Обвинения в адрес футболиста были выдвинуты 1 января. Полиция Женералитета Каталонии Mossos d’Esquadra зафиксировала обращение женщины, имя которой не раскрывается, заявившей, что Алвес засунул руку под ее нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Алвес является самым титулованным футболистом в мире. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Бразилии и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В здании МИД произошло возгорание
Китай закупил предназначенную для Европы нефть
Беспорядки в Мексике из-за задержания сына наркобарона объяснили
Туристку изнасиловали и заразили ВИЧ на круизном лайнере
Назван способ вернуться к привычному режиму питания после праздников
В США оценили эффективность российских ракетных ударов по инфраструктуре Украины
Дети Пригожина лишились жилья в Москве
Мужчина провел в ледяной воде Москвы-реки около десяти минут и выжил
На российской реке оторвалась льдина с 13 рыбаками
Самый титулованный футболист ответил на обвинения в сексуальных домогательствах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.