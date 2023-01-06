Самый титулованный футболист ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Самый титулованный футболист мира Алвес опроверг обвинения в сексуальных домогательствах

Самый титулованный футболист мира, бразилец Дани Алвес ответил на обвинения в сексуальных домогательствах. Его слова приводит Marca.

Спортсмен опроверг поступившую информацию, подчеркнув, что отдыхал в ночном клубе Барселоны, однако никого не домогался.

«Я танцевал и веселился, не вторгаясь в чужое личное пространство. Я не знаю, кто эта женщина. Когда вы ходите в туалет, вы не спрашиваете, кто там есть», — заявил он.

Обвинения в адрес футболиста были выдвинуты 1 января. Полиция Женералитета Каталонии Mossos d’Esquadra зафиксировала обращение женщины, имя которой не раскрывается, заявившей, что Алвес засунул руку под ее нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Алвес является самым титулованным футболистом в мире. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Бразилии и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.