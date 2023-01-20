Самого титулованного футболиста мира арестовали по обвинению в домогательствах

Бразильского футболиста Дани Алвеса арестовали по обвинению в сексуальных домогательствах

Самого титулованного футболиста мира, бразильца Дани Алвеса арестовали по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает La Vanguardia.

39-летний игрок был арестован и доставлен в полицейский участок в Барселоне, где дал показания о событиях, произошедших в ночном клубе Sutton 30 декабря. Отмечается, что футболист предстанет перед судом.

Обвинения в адрес футболиста были выдвинуты 1 января. Полиция Каталонии зафиксировала обращение женщины, имя которой не раскрывается, заявившей, что Алвес засунул руку под ее нижнее белье в ночном клубе. Спортсмен опроверг эту информацию.

Алвес становился чемпионом Испании, Франции, Италии и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.