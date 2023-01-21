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16:21, 21 января 2023Россия

В МЧС сообщили подробности о поиске застрявших на воздушном шаре людей

МЧС России: люди, застрявшие на воздушном шаре на дереве, спустились самостоятельно

Фото: Shutterstock

В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили, что связь со спасателями, которые отправились на поиск застрявших в воздушном шаре людей, плохая. В разговоре с «Лентой.ру» представитель МЧС России поделился подробностями поиска.

«Связь со спасателями на данный момент плохая. Они уже высадились на месте. Людей в воздушном шаре к этому моменту не было — они спустились самостоятельно. Сейчас продолжается поиск с воздуха и пешими группами», — сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Ранее стало известно, что воздушный шар с шестью пассажирами, среди которых есть дети, застрял на дереве на горе в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи.

В ноябре 2022 года сообщалось, что девять человек пострадали во время посадки воздушного шара в Австрии. В процессе посадки корзина внезапно опрокинулась и из нее выпали четыре человека, включая пилота и обслуживающий персонал. Их протащило по земле несколько метров.

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Алена Шевченко
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