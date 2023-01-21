Американский военный оценил потенциал танков для Украины

Экс-подполковник ВС США Дэвис: танки Abrams и Leopard не помогут Украине победить Россию

Поставка танков западного производства не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ход боевых действий в свою сторону и победить российскую армию на поле боя. Потенциал танков Abrams и Leopard для Украины оценил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

«Смогут ли эти высокотехнологичные танки — если Украина в конечном итоге получит их — превратить ВСУ в современную силу, которая сможет вытеснить Россию этой весной? Шансы не так велики, как многие полагают. "Абрамсы" или "Леопарды" — это не чудо-оружие, обладание которым приведет к крупным успехам на украинском поле боя», — пишет он.

По словам военного, воины выигрываются или проигрываются — людьми, а не военными машинами и орудиями войны. «Танк хорош настолько, насколько хорошо им управляют люди, и настолько хороши подготовлены подразделения, которые его используют», — добавил экс-подполковник.