В Госдуме опровергли исключение «Архипелага ГУЛАГа» из школьной программы

Депутат Казакова опровергла исключение «Архипелага ГУЛАГа» из школьной программы

Вопрос об исключении произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы сейчас не рассматривается. С таким опровержением выступила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, ее комментарий приводится на сайте партии «Единая Россия».

По словам Казаковой, исключение произведений из списка программы школьной литературы — сложный и долгий процесс, который не основывается на мнении одного человека. «Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нем такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищенности. В соответствие с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны», — отметила депутат, заявив, что произведение Солженицына не собираются исключать из списка литературы.

Ранее в Госдуме предложили исключить «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы. По мнению заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрия Вяткина, произведение Александра Солженицына, рассказывающее о репрессиях в СССР, стоит исключить из школьной программы по литературе, так как оно не прошло испытание временем. Вместо этого в школьный список литературы планируют вернуть «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.

Инициативу отрицательно оценил писатель, исследователь русской литературы ХХ века, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. Он также предложил провести дискуссию с историками на тему того, какие именно факты в произведении являются якобы выдуманными Солженицыным.