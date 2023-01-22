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13:09, 22 января 2023Россия

В Госдуме опровергли исключение «Архипелага ГУЛАГа» из школьной программы

Депутат Казакова опровергла исключение «Архипелага ГУЛАГа» из школьной программы

Фото: Shutterstock

Вопрос об исключении произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы сейчас не рассматривается. С таким опровержением выступила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, ее комментарий приводится на сайте партии «Единая Россия».

По словам Казаковой, исключение произведений из списка программы школьной литературы — сложный и долгий процесс, который не основывается на мнении одного человека. «Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нем такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищенности. В соответствие с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны», — отметила депутат, заявив, что произведение Солженицына не собираются исключать из списка литературы.

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Ранее в Госдуме предложили исключить «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы. По мнению заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрия Вяткина, произведение Александра Солженицына, рассказывающее о репрессиях в СССР, стоит исключить из школьной программы по литературе, так как оно не прошло испытание временем. Вместо этого в школьный список литературы планируют вернуть «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.

Инициативу отрицательно оценил писатель, исследователь русской литературы ХХ века, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. Он также предложил провести дискуссию с историками на тему того, какие именно факты в произведении являются якобы выдуманными Солженицыным.

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Варвара Кошечкина
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В Госдуме опровергли исключение «Архипелага ГУЛАГа» из школьной программы
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