Ректор Литинститута высказался об исключении «Архипелага ГУЛАГа» в школах

Ректор Литинститута высказался против исключения «Архипелага ГУЛАГа» из школьной программы

Писатель, исследователь русской литературы ХХ века, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов отрицательно высказался по поводу инициативы депутата Госдумы об исключении произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы. Своим мнением эксперт поделился в разговоре с РБК.

«Я считаю, что это выдающееся произведение русской литературы, которое освещает трагические страницы нашей истории, и нет смысла эти страницы замалчивать», — сказал Варламов. Он также предложил провести дискуссию с историками на тему того, какие именно факты в произведении являются якобы выдуманными Солженицыным.

Ранее в Госдуме предложили исключить «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы. По мнению заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрия Вяткина, произведение Александра Солженицына, рассказывающее о репрессиях в СССР, стоит исключить из школьной программы по литературе, так как оно не прошло испытание временем. Вместо этого в школьных список литературы планируют вернуть «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.

Александр Солженицын является лауреатом Нобелевской премии по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». Получить диплом и денежную составляющую Нобелевской премии писатель смог после высылки из СССР в декабре 1974 года. В феврале того года он был обвинен в государственной измене и по решению ЦК КПСС лишен советского гражданства. Вернуться в Россию писатель смог только 20 лет спустя, в 1994 году.

