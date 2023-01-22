В Госдуме предложили исключить «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы

Депутат Вяткин предложил исключить из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына

Произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», рассказывающее о репрессиях в СССР, стоит исключить из школьной программы по литературе, так как оно не прошло испытание временем.

С таким предложением выступил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин, передает ТАСС.

«Как показал исторический анализ "Архипелага ГУЛАГа", который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были "высосаны из пальца", придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину», — высказался депутат.

Напротив, по словам Вяткина, в школьную программу добавят ряд произведений. Так, например, в школьных список литературы планируют вернуть «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.

Александр Солженицын является лауреатом Нобелевской премии по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». Получить диплом и денежную составляющую Нобелевской премии писатель смог после высылки из СССР в декабре 1974 года. В феврале того года он был обвинен в государственной измене и по решению ЦК КПСС лишен советского гражданства.

Вернуться в Россию писатель смог только 20 лет спустя, в 1994 году. Умер в 2008-м в возрасте 89 лет. Он автор произведений «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус» и других.