Хачанов впервые вышел в 1/4 финала Australian Open

Российский теннисист Хачанов вышел в 1/4 финала Australian Open-2023, победив Нисиоку

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/4 финала Australian Open 2023 года. Статистика доступна на сайте турнира.

В 1/8 финала 26-летний спортсмен одержал победу над японцем Есихито Нисиокой. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0, 7:6(4). Таким образом, Хачанов впервые вышел в эту стадию Australian Open.

Ранее российский теннисист раскритиковал болельщиков после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Australian Open-2023. Хачанову не понравилось, что зрители громко праздновали совершенные им двойные ошибки.

Россию в четвертьфинале Australian Open также представит Андрей Рублев. Его матч против датчанина Хольгера Витуса Руне пройдет 23 января.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.