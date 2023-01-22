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09:53, 22 января 2023Спорт

Хачанов впервые вышел в 1/4 финала Australian Open

Российский теннисист Хачанов вышел в 1/4 финала Australian Open-2023, победив Нисиоку

Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/4 финала Australian Open 2023 года. Статистика доступна на сайте турнира.

В 1/8 финала 26-летний спортсмен одержал победу над японцем Есихито Нисиокой. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0, 7:6(4). Таким образом, Хачанов впервые вышел в эту стадию Australian Open.

Ранее российский теннисист раскритиковал болельщиков после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Australian Open-2023. Хачанову не понравилось, что зрители громко праздновали совершенные им двойные ошибки.

Россию в четвертьфинале Australian Open также представит Андрей Рублев. Его матч против датчанина Хольгера Витуса Руне пройдет 23 января.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.

Анастасия Борисова
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