Вице-президент США объяснила суть настоящей справедливости

Вице-президент США Харрис объяснила суть справедливости одинаковым для всех результатом

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что настоящая справедливость — это когда все имеют один и тот же результат. Ее слова приводятся на сайте Белого дома.

«Равенство часто означает, что все получают одно и то же. Но предполагается, что все начали с одной и той же стартовой позиции. В отличие от справедливости — где все должны попасть в одно и то же место в конечном итоге. И как только вы осознаете, что не все начинают на равных, вы понимаете, что кому-то нужно дать больше. Чтобы в конечном итоге мы все оказались в одном месте», — объяснила суть справедливости Харрис.

В марте прошлого года вице-президент США обиделась на главного редактора Vogue Анну Винтур из-за выбранного ею снимка для новой обложки журнала. Харрис посчитала снимки слишком неформальными.

На одном из кадров Харрис была запечатлена в полный рост в пиджаке, джинсах и кедах Converse, а на другом — позировала в голубом брючном костюме и белой блузке.