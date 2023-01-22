В Швейцарии назвали незаконной передачу Украине замороженных активов России

Министр экономики Швейцарии Пармелен назвал незаконной передачу Киеву активов России

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен сказал в интервью газете Le Matin Dimanche, что передача украинцам конфискованных у россиян средств будет нарушением прав собственности.

Он подчеркнул, что в вопросе украинского конфликта Берн выступает на стороне международного права. Право собственности в Швейцарии является основополагающим, пояснил министр. По закону нельзя передавать активы граждан одной страны проживающим в другой стране.

Ранее МИД Финляндии назвал сумму российских замороженный активов. Она составила 187 миллионов евро. В список замороженных активов попали, например, недвижимость, акции, машины и яхты россиян.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность конфискации заблокированных активов Банка России. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова. В настоящий момент блок изучает способы реализации меры в соответствии с международными правилами.