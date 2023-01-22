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09:21, 22 января 2023Мир

МИД Финляндии сообщил о заморозке российских активов на сумму 187 миллионов евро

Представитель МИД Финляндии сообщил о заморозке российских активов на 187 миллионов евро

Фото:Alexandr Bormotin / Unsplash

В рамках антироссийских санкций, введенных из-за спецоперации России на Украине, Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 миллионов евро. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя МИД страны Пиа Саариваара.

Решение о заморозке активов приняло местное Управление по взысканию долгов. По данным Саариваара, в список замороженных активов попало разнообразное имущество, представляющее ценность. В частности, недвижимость, акции, машины и яхты россиян.

Ранее стало известно, что Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность конфискации заблокированных активов Банка России. Об этом заявила в интервью изданию Politico замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова.

В настоящий момент блок изучает способы реализации меры в соответствии с международными правилами и, в частности, думает о потенциальном использовании активов ЦБ. «И мы должны обсудить это также с украинскими партнерами», — добавила о планах блока Юрова.

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Алиса Дмитриева
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