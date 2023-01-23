Экс-главе МИД Польши предрекли отмену после слов о разделе Украины

Политолог Войко допустила кампанию против экс-главы МИД Польши за слова о разделе Украины

Против экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского могут запустить кампанию отмены из-за заявления о якобы планах Варшавы по разделу Украины в начале специальной военной операции (СВО). Такое развитие событий в беседе с «Лентой.ру» предрекла доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

Я не думаю, что какие-то сверхсерьезные последствия для бывшего чиновника будут. Его пожурят, возможно, в медиа будет какая-то кампания, в том числе кампания отмены, здесь этого исключать нельзя Евгения Войко политолог

«Варшава всячески будет заявлять, что это не так, что Польша, наоборот, ратует за сохранение территориальной целостности Украины, в том числе подтверждая это поставками различных видов вооружений», — объяснила политолог.

Слова бывшего дипломата прозвучали в эфире радиостанции Zet. Отвечая на вопрос, задумывались ли, на его взгляд, в Варшаве о разделе Украины, Сикорский сказал: «Думаю, в первые 10 дней войны был момент колебания, когда мы все не знали, как она пойдет, Украина могла пасть».

По словам экс-министра, если бы не героизм украинского президента Владимира Зеленского и помощь Киеву со стороны западных стран, ситуация могла сложиться иначе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал высказывания Сикорского. «Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я жду опровержения этих позорных заявлений. Призываю оппозицию дистанцироваться от заявления Радослава Сикорского», — написал политик в соцсетях.

В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Польша начинает захват земель на западе Украины.

О планах Варшавы захватить часть соседней страны неоднократно высказывался и глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. 30 ноября он заявил, что Польша готовилась к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.