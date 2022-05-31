Патрушев заявил о начале захвата Польшей западных земель Украины

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Польша начинает захват земель на западе Украины

Польша, по всей видимости, уже переходит к захвату территорий на западе Украины. Об этом на совещании по национальной безопасности в Поволжье заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости.

«Западные партнеры киевских властей не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать», — заявил Патрушев.

Ранее Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками во время специальной военной операции на Украине. По его словам, главное в этом процессе — довести до конца искоренение нацизма и денацификацию.