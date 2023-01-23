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16:17, 23 января 2023Наука и техника

В России оценили сроки обучения украинских экипажей танков Leclerc

Аналитик Суконкин: танкистам ВСУ понадобится три-четыре месяца на освоение танков Leclerc

Фото: Nicolas Liponne / Globallookpress.com

Кадровые военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут освоить французские танки Leclerc за три-четыре месяца. Сроки обучения экипажей оценил военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

«Если человек толковый, с опытом работы на советской технике, типа украинских Т-64, понимает логику стрельбы из танка, то много времени не понадобится», — считает аналитик. Он отметил, что трех-четырех месяцев достаточно, чтобы понять, «куда и как стрелять», а для обучения «просто на убой» хватит недели.

Суконкин подчеркнул, что французский танк к моменту своего появления отличался дорогой электроникой, однако во время испытаний стало известно, что оборудование Leclerc перестает работать после первого попадания бронебойного снаряда. Собеседник издания предположил, что Leclerc можно уничтожить с помощью орудий танков Т-72, Т-80 и Т-90 калибра 125 миллиметров, а также ракетами «Вихрь» и комплексами «Корнет».

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Ранее в январе президент Франции Эммануэль Макрон допустил передачу танков Leclerc Киеву. Он отметил, что поставки танков не должны привести к эскалации конфликта на Украине и не должны причинять ущерб обороноспособности Франции.

В том же месяце Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву колесные танки AMX-10RC.

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Даниил Иринин
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