Февральское ледовое шоу с Костомаровым в главной роли перенесли на год

Февральское ледовое шоу с Романом Костомаровым в главной роли перенесли на год

Ледовый спектакль «Щелкунчик и Мышиный король», главную роль в котором исполняет олимпийский чемпион Роман Костомаров, перенесли на год. Об этом сообщает ТАСС.

Представление должно было пройти 3 и 4 февраля в Доброграде Владимирской области. Теперь организаторы планируют устроить шоу в феврале 2024-го. В спектакле также задействована супруга Костомарова Оксана Домнина.

Ранее «Матч ТВ» информировал, что в состоянии Костомарова наметились улучшения. Отмечалось, что врачи думают об отключении фигуриста от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

Костомаров был госпитализирован 10 января. У спортсмена выявили пневмонию в сочетании с гриппом B. Фигурист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и ЭКМО.