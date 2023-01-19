Стало известно об улучшении состояния Костомарова

«Матч ТВ»: в состоянии фигуриста Романа Костомарова наметились улучшения

В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова наметились улучшения. Об этом стало известно «Матч ТВ».

«Есть определенные улучшения по состоянию и анализам. Врачи думают об отключении от ЭКМО (аппарата для насыщения крови кислородом — прим. «Ленты.ру»), что уже хорошо», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

17 января сообщалось, что врачи наблюдают в состоянии Костомарова некоторую положительную динамику. Однако фигурист по-прежнему находится в реанимации.

45-летний Костомаров был госпитализирован 10 января. У спортсмена выявили пневмонию в сочетании с гриппом B.