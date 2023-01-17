Стало известно о незначительной положительной динамике состояния Костомарова

SHOT: врачи наблюдают у Романа Костомарова незначительную положительную динамику состояния

Стало известно о незначительной положительной динамике состояния попавшего в реанимацию олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в в больницу в Коммунарке.

По информации издания, врачи наблюдают у Костомарова незначительную положительную динамику состояния. У него перестала увеличиваться площадь поражения легких, при этом появились проблемы со свертываемостью крови. Бывший фигурист по-прежнему находится в реанимации и подключен к аппарату для искусственного насыщения тела кислородом (ЭКМО).

Друг Костомарова, двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский подтвердил ТАСС, что серьезных сдвигов в выздоровлении спортсмена не зафиксировано. «Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то — нет», — рассказал Ставиский.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Он находится в реанимации под медикаментозной седацией. У спортсмена выявили пневмонию в сочетании с гриппом B.