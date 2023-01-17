Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Марина Заневская
0:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Australian Open (ж)
Дарья Касаткина
Завтра
03:00 (Мск)
Варвара Грачёва
Australian Open (ж)
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
04:30 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
15:09, 17 января 2023Спорт

Стало известно о незначительной положительной динамике состояния Костомарова

SHOT: врачи наблюдают у Романа Костомарова незначительную положительную динамику состояния
Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стало известно о незначительной положительной динамике состояния попавшего в реанимацию олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в в больницу в Коммунарке.

По информации издания, врачи наблюдают у Костомарова незначительную положительную динамику состояния. У него перестала увеличиваться площадь поражения легких, при этом появились проблемы со свертываемостью крови. Бывший фигурист по-прежнему находится в реанимации и подключен к аппарату для искусственного насыщения тела кислородом (ЭКМО).

Друг Костомарова, двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский подтвердил ТАСС, что серьезных сдвигов в выздоровлении спортсмена не зафиксировано. «Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то — нет», — рассказал Ставиский.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Он находится в реанимации под медикаментозной седацией. У спортсмена выявили пневмонию в сочетании с гриппом B.

Андрей Стрельцов
Комментарии отключены
Последние новости
Экс-глава Сухопутных войск ответил Кадырову на слова о «генерале бла-бла-бла»
Новому главе Минобороны Германии сделали намек
Разработан новый способ отвода молний с помощью лазера
Российские власти прокомментировали риски для производства йогуртов
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
На Украине подорожал борщ
Стало известно о незначительной положительной динамике состояния Костомарова
В Литве выразили опасение возможной усталостью Запада от конфликта на Украине
Путин рассказал о сокращении добычи природного газа в России
Раскрыты особенности оформления шенгена на фоне ужесточения правил въезда в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.