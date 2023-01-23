Стала известна реакция школ Железногорска на сообщения о человеке с оружием

Жители Железногорска рассказали о закрытии дверей школ до конца уроков для безопасности

Школы в Железногорске Красноярского края будут закрывать двери после начала уроков и до окончания учебного дня в целях безопасности из-за сообщений о вооруженном человеке на улицах города. Об этом родителям сообщили в школьных чатах, рассказала в разговоре с «Лентой.ру» местная жительница Наталья.

Человека с предметом, похожим на ружье, заметили на улицах города днем 23 января. Местные власти и МВД призвали жителей быть осторожными, а учебные заведения и детские сады усилили меры безопасности. Как рассказала «Ленте.ру» местная жительница, у которой в одной из школ учится ребенок, с 24 января меры безопасности изменятся.

«Уважаемые родители, в целях обеспечения безопасности с 24 января двери школы будут закрыты с 8:05 и до окончания уроков. Не опаздываем», — написали в чате для родителей одной из школ.

В другой школе города родителей попросили провожать и встречать детей из школы, рассказала местная жительница Зоя. Также 23 января занятия в детских кружках и секциях были отменны, сообщила «Ленте.ру» жительница города Вера.

В сети также были опубликованы кадры с неизвестным — невысоким человеком в разноцветной шапке. Позже МВД по Красноярскому краю сообщило, что информация о вооруженном мужчине не подтвердилась. В дежурную часть обратился житель, который узнал на видео свою 19-летнюю дочь.

«Оперативники уголовного розыска выехали по адресу проживания заявителя, где обнаружили игрушечное ружье с пластиковыми пулями. Девушка пояснила, что заказала его в интернет-магазине, получила в пункте выдачи и несла домой. Именно этот момент попал на видео», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде будут судить подростка, который планировал вместе с друзьями напасть на учебное заведение. Ученики собирались прийти в школу с огнестрельным оружием и расстрелять детей и сотрудников.