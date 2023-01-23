Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:32, 23 января 2023Россия

Стала известна реакция школ Железногорска на сообщения о человеке с оружием

Жители Железногорска рассказали о закрытии дверей школ до конца уроков для безопасности

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Школы в Железногорске Красноярского края будут закрывать двери после начала уроков и до окончания учебного дня в целях безопасности из-за сообщений о вооруженном человеке на улицах города. Об этом родителям сообщили в школьных чатах, рассказала в разговоре с «Лентой.ру» местная жительница Наталья.

Человека с предметом, похожим на ружье, заметили на улицах города днем 23 января. Местные власти и МВД призвали жителей быть осторожными, а учебные заведения и детские сады усилили меры безопасности. Как рассказала «Ленте.ру» местная жительница, у которой в одной из школ учится ребенок, с 24 января меры безопасности изменятся.

«Уважаемые родители, в целях обеспечения безопасности с 24 января двери школы будут закрыты с 8:05 и до окончания уроков. Не опаздываем», — написали в чате для родителей одной из школ.

В другой школе города родителей попросили провожать и встречать детей из школы, рассказала местная жительница Зоя. Также 23 января занятия в детских кружках и секциях были отменны, сообщила «Ленте.ру» жительница города Вера.

Материалы по теме:
«Спаслись те, кто научился ладить и делиться» Как вежливость помогает людям по всему миру выживать? Отвечает ученый
«Спаслись те, кто научился ладить и делиться»Как вежливость помогает людям по всему миру выживать? Отвечает ученый
25 сентября 2022
«Сотрите мою жизнь!» Пять лет назад в России подросток впервые напал на школу. Что толкнуло его на жестокое преступление?
«Сотрите мою жизнь!»Пять лет назад в России подросток впервые напал на школу. Что толкнуло его на жестокое преступление?
5 сентября 2022

В сети также были опубликованы кадры с неизвестным — невысоким человеком в разноцветной шапке. Позже МВД по Красноярскому краю сообщило, что информация о вооруженном мужчине не подтвердилась. В дежурную часть обратился житель, который узнал на видео свою 19-летнюю дочь.

«Оперативники уголовного розыска выехали по адресу проживания заявителя, где обнаружили игрушечное ружье с пластиковыми пулями. Девушка пояснила, что заказала его в интернет-магазине, получила в пункте выдачи и несла домой. Именно этот момент попал на видео», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде будут судить подростка, который планировал вместе с друзьями напасть на учебное заведение. Ученики собирались прийти в школу с огнестрельным оружием и расстрелять детей и сотрудников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности о продвижении ВС России на запорожском направлении
Британцы обвинили Джонсона в пиаре из-за поездки на Украину
Россиян предупредили о портящих зрение привычках
Карпин тремя слова описал себя как тренера
Поставки российской нефти упали после недели роста
Замеченным у российской школы вооруженным прохожим оказалась девушка с игрушкой
Комплекс для российских «Союзов» захотели перестроить под европейские ракеты
Актер сериала «Эмили в Париже» появился на публике в юбке
Путин обсудит развитие внутреннего туризма с правительством
Евросоюз согласовал создание гражданской миссии в Армении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.