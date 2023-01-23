Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:31, 23 января 2023Россия

В российском городе начали поиски замеченного возле школы вооруженного мужчины

Kras Mash: в школах Железногорска усилили охрану после сообщений о вооруженном мужчине

Фото: Telegram-канал Kras Mash

В школах и детских садах Железногорска в Красноярском крае усилили охрану после сообщений о вооруженном мужчине. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, россиянина заметили неподалеку от школы №101. Согласно предварительной информации, у него в руках может быть карабин «Сайга» или другое охотничье ружье.

Территории местных образовательных учреждений закрывают для усиления мер безопасности. Полиция начала розыск неизвестного.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде будут судить подростка, который планировал вместе с друзьями напасть на учебное заведение. Ученики собирались прийти в школу с огнестрельным оружием и расстрелять детей и сотрудников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил продолжение действия указа Путина о мобилизации
Японские компании резко поднимут стоимость страхования судов с СПГ в России
Светлана Ходченкова отметила 40-летие в бикини на пляже
Кремль высказался о возможности заключения мира с Японией
В Кремле прокомментировали признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США
Названы самые популярные направления для отдыха на февральских праздниках
России предсказали временное замедление роста цен
Вассерман объяснил отказ от жилетки
Умер 36-летний актер сериала «Винченцо» На Чул
Психолог назвала способы распознать лжеца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.