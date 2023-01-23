В российском городе начали поиски замеченного возле школы вооруженного мужчины

Kras Mash: в школах Железногорска усилили охрану после сообщений о вооруженном мужчине

В школах и детских садах Железногорска в Красноярском крае усилили охрану после сообщений о вооруженном мужчине. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, россиянина заметили неподалеку от школы №101. Согласно предварительной информации, у него в руках может быть карабин «Сайга» или другое охотничье ружье.

Территории местных образовательных учреждений закрывают для усиления мер безопасности. Полиция начала розыск неизвестного.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде будут судить подростка, который планировал вместе с друзьями напасть на учебное заведение. Ученики собирались прийти в школу с огнестрельным оружием и расстрелять детей и сотрудников.