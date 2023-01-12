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18:22, 12 января 2023Силовые структуры

Планировавшего с друзьями напасть на российскую школу подростка осудят

В Нижнем Новгороде будут судить подростка, планировавшего с друзьями расстрелять школу

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Нижегородской области суд рассмотрит дело в отношении подростка, планировавшего с друзьями напасть на школу. Об этом в четверг, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант и двое его знакомых в возрасте 16-17 лет решили организовать нападение на учебное заведение. Мотивом стала ненависть. В декабре 2021 — январе 2022 года подростки выбрали школу в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Они собирались прийти туда с огнестрельным оружием и расстрелять учеников и сотрудников. Обвиняемые даже выбрали дату совершения преступления.

Следователи совместно с сотрудниками УФСБ И ГУ МВД по Нижегородской области выявили и пресекли план несовершеннолетних. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье о приготовлении к совершению убийства более двух лиц, малолетнего, общеопасным способом, группой лиц, из хулиганских побуждений.

Отмечается, что два других фигуранта дела признаны невменяемыми. «Уголовное дело в отношении них также в ближайшее время будет направлено в суд с постановлением о применении в отношении них принудительных мер медицинского характера», — заявили в ведомстве.

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Екатерина Власова
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