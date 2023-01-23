Замеченный возле школы в российском городе вооруженный мужчина попал на видео

Mash: замеченный возле школы в Железногорске вооруженный мужчина попал на видео

Замеченный возле школы №101 города Железногорска Красноярского края вооруженный мужчина попал на видео. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, неизвестный имеет следующие приметы: рост около 160 сантиметров, он одет в цветную шапку, возможно, несовершеннолетний. По предварительной информации, у него в руках может быть карабин «Сайга» или другое охотничье ружье.

Полиция разыскивает неизвестного. Отмечается, что многие ученики 101-й школы остаются внутри, однако некоторых забрали родители.

Ранее сообщалось, что охрана учебных заведений усилена по всему городу — в школы направлены отряды полицейских.