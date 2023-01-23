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17:52, 23 января 2023Спорт

Карпин объяснил критику эстонских футболистов и тренеров за фото с ним

Валерий Карпин объяснил политикой критику эстонских футболистов и тренеров за фото с ним

Фото: Алексей Филиппов /  РИА Новости

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил, почему несколько эстонских футболистов и тренеров подверглись критике за совместное фото с ним. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Могу, наверное, успокоить кого‑то: находясь в Эстонии месяц, с уверенностью готов сказать, что это чисто политическая тема», — рассказал Карпин. Он добавил, что русские комфортно чувствуют себя в прибалтийской стране.

3 января объединение болельщиков MTU Jalgpallihaigla раскритиковало капитана сборной Эстонии Константина Васильева, полузащитника Сергея Зенева, экс-игрока Андрея Степанова, помощника главного тренера Андреса Опера и других эстонских футболистов и тренеров за совместное фото с Валерием Карпиным. После этого присутствовавшие на снимке эстонцы извинились.

Карпин является уроженцем эстонского города Нарва. У специалиста есть паспорт гражданина Эстонии.

Алексей Гусев
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