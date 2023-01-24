В Госдуме поддержали предложение о проезде через границу по записи

Депутат Колесник: распространять проезд через границу по записи на легковушки не нужно

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник. поддержал поправку о проезде через границу по записи. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что распространять ее на легковые автомобили нет необходимости.

Ночью на 24 января стало известно, что глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев разработал поправки, которые обязывают с 1 марта заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России.

Позднее Москвичев разъяснял, что в поправках речь идет только о коммерческом транспорте. Легковые автомобили и пассажирские автобусы к этому отношения не имеют.

Это двойная история: водители то наши по записи заедут, а как будет с той стороны — неизвестно Андрей Колесник депутат Госдумы

«Саму инициативу я поддерживаю, чтобы на границах не стояли очереди. Как правило, на нейтральной полосе стоит не так много автомобилей, но все равно все зависит от принимающей стороны», — отметил Колесник.

Депутат убежден, что необходимости вводить проезд через российскую границу по записи для легковых автомобилей нет.

«Легковые автомобили ходят не всегда по расписанию: кто-то опоздал, у кого-то случились какие-то проблемы и так далее. А грузовые автомобили, как правило, выезжают и приезжают вовремя. Они ходят по графику. Поэтому я думаю, что на легковых это будет сделать трудновато», — заявил он.

Ранее стало известно, что официальный представитель японской Toyota на российском рынке «Тойота мотор» решила отозвать более 47 тысяч автомобилей Lexus и Toyota из-за риска сбоев в работе программного обеспечения модуля передачи данных.

Осенью 2022 года электромобильный гигант Tesla также решил отозвать 1,1 миллиона машин из-за неполадок в работе системы автоматического открытия окон.