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11:25, 24 января 2023Путешествия

Россиянам разъяснили новые поправки о проезде через границу

Глава комитета Госдумы Москвичев: поправки о пересечении границы РФ касаются грузовиков

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Новые поправки, обязывающие заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России, касаются только грузового транспорта. Об этом «Радиоточке НСН» рассказал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

Депутат разъяснил, что на пунктах пропуска для международных грузовых автомобильных перевозок в России годами возникали пробки по 10-12 километров. «Поправка регулирует только грузовые автомобильные перевозки, чтобы люди по семь-восемь дней не стояли на границе без туалета, без еды, без всего», — пояснил он.

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Москвичев подчеркнул, что в поправках речь идет только о коммерческом транспорте. Легковые автомобили или пассажирские автобусы к этому отношения не имеют.

Ранее в январе глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев разработал поправки, которые обязывают заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

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Фариза Бацазова
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