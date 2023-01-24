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12:37, 24 января 2023Ценности

Девушка сбросила 40 килограммов из-за травли в сети и показала результат

Блогерша Наталья Мастерман похудела на 40 килограммов за год и стала персональным тренером

Фото: @nataliamasterman

Жительница Вашингтона, США, сбросила 40 килограммов и показала результат. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

28-летняя Наталья Мастерман рассказала, что долгое время была подвержена травле в сети из-за лишнего веса. В связи с этим девушка комплексовала и имела низкую самооценку. По ее словам, у нее было несколько неудачных попыток похудеть, в частности она пробовала вегетарианские диеты. Однако из-за срывов Мастерман начала еще больше есть пиццу, полуфабрикаты и печенье. Иногда за один прием пищи блогерша могла потребить до 6 тысяч калорий.

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В 2019 году героиня материала решила изменить свою жизнь. «У меня был момент, когда "жизнь пронеслась перед глазами", когда мне не понравилось то, что я увидела, и я решила, что никогда больше не буду оглядываться на свои пагубные привычки», — сказала она и отметила, что для этого стала ходить в спортзал и правильно питаться. Так, Мастерман удалось за год избавиться от 40 лишних килограммов и стать персональным тренером.

После рассказанной истории юзерша продемонстрировала фотографии до и после преображения. Так, на одном снимке она запечатлена в нижнем белье до похудения. На размещенных кадрах видны жировые складки и целлюлит. На другом изображении Мастерман предстала перед камерой в облегающих синих шортах и спортивном бюстгальтере.

Зрители удивились трансформации девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Да, ты королева и выглядишь потрясающе», «Надеюсь, ты гордишься собой», «На тебя можно смотреть с уважением», — высказывались они.

Ранее владелец водопроводной компании из Уинстон-Сейлема, Северная Каролина, США, Тейлор Робертсон отказался от газировки и поделился опытом.

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Мария Винар
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